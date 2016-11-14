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7,8 баллов землетрясение в Новой Зеландии

Опубликовано:  November 14, 2016
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14112016_nz_quakeВ ночь с воскресенья на понедельник 14.11.2016 в 00:02 по местному времени в Новой Зеландии произошло большое землетрясение.. (Добавлены фото)

Эпицентр толчка силой 7,8 баллов по шкале Рихтера находился на 15 км глубине в 15 км к северо-востоку от поселка Калведен (Culverden).

Многие очевидцы описывают землетрясение как очень мощное.

Сильные колебания земной коры ощущались на довольно большой территории – от самого большого города на Южном острове Крайстчерч до столицы Новой Зеландии Веллингтона.

За большим толчком 7,8 баллов сразу же последовала серия менее мощных, но хорошо ощущаемых толчков (aftershocks). Возникла угроза цунами.

Согласно сообщениям прессы на этот момент полиция официально подтвердила гибель двух человек в результате землетрясения, также сообщается о серьезных разрушениях в регионе, многие местные жители обращаются в больницы за помощью.

Остается угроза цунами по всему восточному побережью Новой Зеландии…

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Более 1700 толчков за последние 72 часа

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Железная дорога “слетела” на автомобильную… Picture: stuff.co.nz

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Повреждение дороги возле городка Кайкоура… Picture: stuff.co.nz

 

Kaikoura earthquake

Разрушенная землетрясением дорога возле городка Каикоура на Южном острове Новой Зеландии… Picture: stuff.co.nz

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Чудом выжившие коровы… Были спасены!.. Picture: stuff.co.nz

16.11.2016 сейсмологи уточнили, что первый толчок 14.11.2016 в 00:02 по мощности был не 7,5, а 7,8 баллов.


Ссылки по теме:
7.8 magnitude earthquake strikes near Hanmer Springs in South Island, tsunami warning for many New Zealand coastal areas
Live: 7.8 New Zealand earthquake

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Комментариев 5
  1. Vic on: 16 November 2016 at 12:19

    4 новозеландских корабля, а также военные корабли США, Канады, Японии и Сингапура направляются в район землетрясения для оказания помощи и эвакуации оказавшихся в блокаде людей.

    Толчки в регионе продолжаются + штормовая погода… Но сообщений о дополнительных разрушениях или пострадавших нет.

  2. Mr I on: 15 November 2016 at 09:37

    Iz Oklenda v Kaikouru vishel voennyj korabl dlia evakuacii turistov

  3. невоенный on: 14 November 2016 at 20:18

    Скоро эвакуировать не получится. Штормовая погода над регионом. Обещают ветер до 150 км/ч

  4. Vic on: 14 November 2016 at 17:23

    Кайкоура на этот момент “отрезана”. Дороги вокруг разрушены. Но люди и местные и туристы в подавляющем большинстве в порядке. Дороги быстро не восстановят. Туристов скоро должны эвакуировать или по воздуху или по морю. Удачи вам!

  5. Галина on: 14 November 2016 at 15:30

    Мой сын на отдыхе в кайкоуре…что мне делать? Как помочь?

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