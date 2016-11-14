7,8 баллов землетрясение в Новой Зеландии

Опубликовано: November 14, 2016

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В ночь с воскресенья на понедельник 14.11.2016 в 00:02 по местному времени в Новой Зеландии произошло большое землетрясение.. (Добавлены фото)

Эпицентр толчка силой 7,8 баллов по шкале Рихтера находился на 15 км глубине в 15 км к северо-востоку от поселка Калведен (Culverden).

Многие очевидцы описывают землетрясение как очень мощное.

Сильные колебания земной коры ощущались на довольно большой территории – от самого большого города на Южном острове Крайстчерч до столицы Новой Зеландии Веллингтона.

За большим толчком 7,8 баллов сразу же последовала серия менее мощных, но хорошо ощущаемых толчков (aftershocks). Возникла угроза цунами.

Согласно сообщениям прессы на этот момент полиция официально подтвердила гибель двух человек в результате землетрясения, также сообщается о серьезных разрушениях в регионе, многие местные жители обращаются в больницы за помощью.

Остается угроза цунами по всему восточному побережью Новой Зеландии…

16.11.2016 сейсмологи уточнили, что первый толчок 14.11.2016 в 00:02 по мощности был не 7,5, а 7,8 баллов.