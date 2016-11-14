7,8 баллов землетрясение в Новой Зеландии
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В ночь с воскресенья на понедельник 14.11.2016 в 00:02 по местному времени в Новой Зеландии произошло большое землетрясение.. (Добавлены фото)
Эпицентр толчка силой 7,8 баллов по шкале Рихтера находился на 15 км глубине в 15 км к северо-востоку от поселка Калведен (Culverden).
Многие очевидцы описывают землетрясение как очень мощное.
Сильные колебания земной коры ощущались на довольно большой территории – от самого большого города на Южном острове Крайстчерч до столицы Новой Зеландии Веллингтона.
За большим толчком 7,8 баллов сразу же последовала серия менее мощных, но хорошо ощущаемых толчков (aftershocks). Возникла угроза цунами.
Согласно сообщениям прессы на этот момент полиция официально подтвердила гибель двух человек в результате землетрясения, также сообщается о серьезных разрушениях в регионе, многие местные жители обращаются в больницы за помощью.
Остается угроза цунами по всему восточному побережью Новой Зеландии…
16.11.2016 сейсмологи уточнили, что первый толчок 14.11.2016 в 00:02 по мощности был не 7,5, а 7,8 баллов.
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7.8 magnitude earthquake strikes near Hanmer Springs in South Island, tsunami warning for many New Zealand coastal areas
Live: 7.8 New Zealand earthquake
4 новозеландских корабля, а также военные корабли США, Канады, Японии и Сингапура направляются в район землетрясения для оказания помощи и эвакуации оказавшихся в блокаде людей.
Толчки в регионе продолжаются + штормовая погода… Но сообщений о дополнительных разрушениях или пострадавших нет.
Iz Oklenda v Kaikouru vishel voennyj korabl dlia evakuacii turistov
Скоро эвакуировать не получится. Штормовая погода над регионом. Обещают ветер до 150 км/ч
Кайкоура на этот момент “отрезана”. Дороги вокруг разрушены. Но люди и местные и туристы в подавляющем большинстве в порядке. Дороги быстро не восстановят. Туристов скоро должны эвакуировать или по воздуху или по морю. Удачи вам!
Мой сын на отдыхе в кайкоуре…что мне делать? Как помочь?