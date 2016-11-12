Новая Зеландия – самая благополучная страна

Опубликовано: November 12, 2016

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Британский исследовательский центр Legatum Institue опубликовал рейтинг благополучия (процветания) стран..

В 2016 году список Prosperity Index возглавила Новая Зеландия.

До этого, в течение семи лет, в рейтинге лидировала Норвегия. Однако в этом году она уступила 1-е место Новой Зеландии по таким показателям как безопасность, уровень образования и экология.

В этом году в первую десятку рейтинга благополучия стран нашего мира также вошли Финляндия, Швейцария, Канада, Австралия, Нидерланды, Швеция, Дания и Великобритания.

Из стран постсоветского пространства самые высокие позиции в рейтинге заняли прибалтийские страны: Эстония (26-е место), Латвия (37-е), Литва (42-е).

Грузия оказалась на 84 месте, Россия на 95, Молдова на 96, Беларусь на 98, Украина на 107.

Последние места в списке заняли Центральная Африканская Республика, Афганистан и Йемен.

Всего в рейтинг было включено 149 стран…