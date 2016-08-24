Новая Зеландия на Олимпийских играх 2016
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На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро новозеландские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли 19 место..
4 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей увезли с Олимпиады домой спортсмены Новой Зеландии.
18 завоеванных медалей стали рекордом по количеству за всю историю выступлений новозеландских спортсменов на олимпийских играх начиная с 1908 года.
19 место на летней Олимпиаде 2016 стало очень неплохим достижением для относительно небольшой страны с населением чуть более 4,5 миллионов жителей…
|NZ Medals by sport
|Sport
|Total
|Rowing
|2
|1
|0
|3
|Sailing
|1
|2
|1
|4
|Canoeing
|1
|1
|1
|3
|Athletics
|0
|1
|3
|4
|Cycling
|0
|1
|0
|1
|Golf
|0
|1
|0
|1
|Rugby sevens
|0
|1
|0
|1
|Shooting
|0
|1
|0
|1
|Total
|4
|9
|5
|18
Ссылки по теме:
New Zealand at the 2016 Summer Olympics
2016 Summer Olympics medal table
olympic.org.nz
olympic.org
Tags: Новая Зеландия, спорт
Молодцы!!!