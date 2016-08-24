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Новая Зеландия на Олимпийских играх 2016

Опубликовано:  August 24, 2016
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nz-olympicНа летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро новозеландские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли 19 место..

4 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей увезли с Олимпиады домой спортсмены Новой Зеландии.

18 завоеванных медалей стали рекордом по количеству за всю историю выступлений новозеландских спортсменов на олимпийских играх начиная с 1908 года.

19 место на летней Олимпиаде 2016 стало очень неплохим достижением  для относительно небольшой страны с населением чуть более 4,5 миллионов жителей…

NZ Medals by sport
Sport Gold medal icon.svg Silver medal icon.svg Bronze medal icon.svg Total
Rowing 2 1 0 3
Sailing 1 2 1 4
Canoeing 1 1 1 3
Athletics 0 1 3 4
Cycling 0 1 0 1
Golf 0 1 0 1
Rugby sevens 0 1 0 1
Shooting 0 1 0 1
Total 4 9 5 18

 

Ссылки по теме:
New Zealand at the 2016 Summer Olympics
2016 Summer Olympics medal table
olympic.org.nz
olympic.org

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Один комментарий
  1. Ne Ledi on: 25 August 2016 at 01:40

    Молодцы!!!

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