Новая Зеландия на Олимпийских играх 2016

Опубликовано: August 24, 2016

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На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро новозеландские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли 19 место..

4 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей увезли с Олимпиады домой спортсмены Новой Зеландии.

18 завоеванных медалей стали рекордом по количеству за всю историю выступлений новозеландских спортсменов на олимпийских играх начиная с 1908 года.

19 место на летней Олимпиаде 2016 стало очень неплохим достижением для относительно небольшой страны с населением чуть более 4,5 миллионов жителей…

NZ Medals by sport Sport Total Rowing 2 1 0 3 Sailing 1 2 1 4 Canoeing 1 1 1 3 Athletics 0 1 3 4 Cycling 0 1 0 1 Golf 0 1 0 1 Rugby sevens 0 1 0 1 Shooting 0 1 0 1 Total 4 9 5 18