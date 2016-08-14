За сигаретами по-новозеландски
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В субботу вечером в городке Нэйпиер (Napier) было совершено вооруженное ограбление небольшого магазина. Полиция разыскивает трех женщин…
Грабительницы, одна из которых была вооружена, отобрали у продавца сигареты марки Holiday и скрылись в неизвестном направлении.
Местная полиция ищет свидетелей произошедшего, но, к сожалению, не сообщает никаких примет грабительниц..
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Tags: Новая Зеландия, преступность