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За сигаретами по-новозеландски

Опубликовано:  August 14, 2016
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razbojnicaВ субботу вечером в городке Нэйпиер (Napier) было совершено вооруженное ограбление небольшого магазина. Полиция разыскивает трех женщин…

Грабительницы, одна из которых была вооружена, отобрали у продавца сигареты марки Holiday и скрылись в неизвестном направлении.

Местная полиция ищет свидетелей произошедшего, но, к сожалению, не сообщает никаких примет грабительниц..


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