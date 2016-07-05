Полиция Фиджи расследует убийство российской пары
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Российское интернет издание Lenta.Ru сообщает о расследовании гибели российской пары Юрия Шипулина и Наталии Герасимовой на Фиджи…
По данным местной полиции, последний раз российскую пару видели 15 июня в кафе неподалеку от пляжа Натадола Бич, расположенного в 50 километрах от города Нади.
Спустя два дня местные жители нашли пустой автомобиль с ключами в замке зажигания, который принадлежал погибшим. В тот же день деловой партнер россиян уроженец Краснодарского края Андрей Лузаненко обратился в полицию с заявлением о пропаже супругов.
Правоохранительные органы организовали поисковую операцию, в ходе которой были обнаружены фрагменты останков двух тел. Согласно другой версии, останки были найдены случайно на пляже Натадола Бич новозеландскими туристами.
Личности погибших были установлены с помощью анализа ДНК.
Первый секретарь посольства России в Австралии Эдуард Шакиров сообщил, что супруги приехали на Фиджи из Рязани около пяти лет назад и в последние годы вели свое фермерское хозяйство на острове Вити-Леву. В 2015-м они познакомились в социальных сетях с Андреем Лузаненко и пригласили его работать на их ферме. Мужчина присоединился к ним в январе текущего года.
Полиция Фиджи возбудила уголовное дело по статье “Убийство”..
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Tags: преступность, происшествия