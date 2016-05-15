Евровидение 2016 выиграла Украина
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Украинская певица Джамала с песней “1944” набрала наибольшее количество баллов и победила на проходившем в Швеции конкурсе Евровидение…
Второе место заняла Австралия. Третье у России..
Tags: музыка, Украина, Это интересно
Ничего иного от комментов про шняговидение я и не ожидал
To Indiana, Так то ответ на ссылку из eadaily. A воопче Вы совершенно правы, мусора в е-сми ну очень много.
vovik, как можно ссылаться на цензор.нет! Это же укроСМИтнык)
Сейчас Пчеловод расскажет как российских хоккеистов засудили по политическим мотивам
Родственники жертв катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого под Донецком 17 июля 2014 года, подали в Европейский суд по правам человека иск против России и президента Владимира Путина, сообщает Reuters со ссылкой на австралийское агентство Fairfax Media.
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Россияне со счетом 1:3 уступили команд Финляндии. В воскресенье сборная России сыграет в матче за третье место. Ее соперник определится во втором полуфинале, в котором встретятся сборные США и Канады.
http://censor.n...a_v_polshe
Ладно, бандеровцы, не пузыритесь! Лучше почитайте, очень интересно… http://eadaily....yu-ukrainu
На сайте Change.org появилась петиция с требованием перенести чемпионат мира по футболу 2018 с России в другую страну. На момент написания сего- петицию подписали 83650 человек.
‘”Достойный” аргумент. Впрочем, как всегда….
Тьфу на вас ещё раз!
“Ты их в дверь – они в окно…”
На сайте Change.org появилась петиция с требованием пересмотреть итоги завершившегося в субботу вокального конкурса “Евровидение-2016”. На момент написания текста она набрала более 57 тысяч подписей.
Автор Артур Ованнисян из Еревана предложил пересмотреть итоги голосования профессионального жюри. В тексте петиции не предлагается принять какое-либо конкретное решение.
В случае, если она наберет 75 тысяч подписей, ее доставят Европейскому союзу телевещателей, который занимается организацией конкурса.
Победительницей “Евровидения-2016” стала украинская певица Джамала с песней 1944. Второе место заняла представительница Австралии Дами Им с песней Sound of Silence. Российский исполнитель Сергей Лазарев оказался на третьем месте, исполнив песню You’re the Only One.
Лазарев набрал больше всех баллов по итогам голосования телезрителей.
Предлагаю всем неравнодушным присоединится к этой петиции.
Депортировали стариков, женщин и детей пока мужики все на фронте были. Такому преступлению не может быть ни прощения ни срока давности. А историю свою, кгбистами писаную, сами учите.
Молодец Пчеловод. Наш человек.А еще власовцы были и бандеровцы, так, что и кацапов и хохлов – всех на каторгу.
Кощунство и оскорбление это сотрудничать с фашистами. Именно за это крымских татар и выселили. Учите историю, украинцы. И не за что ВГТРК извиняться.
Это мы “народ какой-брехливый”?
“Российский адвокат Дмитрий Сотников собирает подписи под электронной петицией к руководству российского государственного телевидения с требованием публично извиниться за оскорбление памяти депортированных в 1944 г. крымских татар, которым посвящена победная на “Евровидении” песня украинской певицы Джамалы.
Адвокат хочет добиться таких извинений от генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Олега Добродеева за то, что в эфире телеканала “Россия-1” его комментаторы передали смысл песни Джамалы как “молитва за тех людей, что волей или неволей оставляют свой дом в поисках лучшей жизни” .
“Говорить в эфире центрального телеканала “Россия-1” о том, что депортация крымских татар была “выбором людей в пользу поиска лучшей жизни”, – это кощунство и оскорбление и для самого крымскотатарского народа, и для миллионов жертв сталинского режима”, – отметил автор петиции”.
http://www.prav...6/7108518/
Не обманывайте людей Украинец! Лазарев не говорил, что он хуже поёт, чем Джамала. Ну, что же Вы за народ какой-брехливый?
Да никто и не обижается. Джамалу поздравляем с победой на Евровидении! Хотя в отличии от Вашего мнения по таланту этой певицы, миллионы телезрителей проголосовали за Лазарева, и он должен был быть первым, но жюри этого конкурса, несмотря на мнение большинства жителей Земли, а это подтверждают результаты проведённого голосования, отдало победу почему-то Джамале. Всё на выходе оказалось весьма политизированным. И это грустно осознавать, не правда ли? Следующий конкурс состоится на Украине. Дай Бог, чтобы он состоялся! Чтобы у организаторов хватило на его проведение финансовых средств. По будущему репертуару будущего конкурса на Украине: Джамала исполняла песню под названием 1944 год, Россия же на будущем конкурсе Евровидения должна исполнить песню 1945 год Победа в исполнении Кобзона. Дай Бог, чтобы так было!
Русским не за что обижаться. Джамала просто лучше поет чем Лазарев и он сам это признал
Сплошной вой и мяуканье…
Замечательное выступление и заслуженная победа!
Вітаємо.