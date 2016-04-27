Home » Новая Зеландия

Православная Пасха 2016 в Окленде

Опубликовано:  April 27, 2016
Посмотрели 1308 раз(а), 1 за сегодня, Комментариев 2

krashenki-kulich-pashaВ этом году Правослaвная Пасха празднуется 1 мая. Пасхальные Заутреня и Божественная Литургия будут проводиться в Англиканском храме св. Албана, расположенном по соседству с Русским Православным Храмом Воскресения Христова…

Вечерня и Божественная Литургия состоятся в субботу утром 30 апреля в Русском Православном Храме Воскресения Христова (447 Dominion Rd, Mt Eden). Начало службы в 9:00.

1-ое освящение куличей и пасхальных яств пройдут сразу после окончания Литургии.

2-ое освящение куличей и пасхальных яств состоится в 23:00 в Англиканском храме св. Албана.

3-ее освящение сразу после Пасхальной службы Полунощница.

Англиканский храм будет открыт в субботу 30 апреля с 9 часов вечера…


Ссылки по теме:
orthodox.net.nz

Tags: ,

© novostinz.co.nz

Комментариев 2
  1. Vic on: 2 May 2016 at 06:54

    Большое спасибо! С Праздником Пасхи всех!!!

  2. Chatskij on: 1 May 2016 at 22:13

    Виктор, с днём рождения! Всех благ земных! С уважением, мы

Ваш комментарий:

(Оскорбления в чей-либо адрес не приветствуются)

Translit,
Виртуальная русская клавиатура,
Словари русского языка
© 2000-2017 Новости Новой Зеландии

Дизайн при поддержке WordPress

Вещаем с 1 апреля 2000 года
Ссылки на этот сайт разрешены и ничем не защищены!.. :)

Рейтинг@Mail.ru