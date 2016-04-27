Православная Пасха 2016 в Окленде

Опубликовано: April 27, 2016

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В этом году Правослaвная Пасха празднуется 1 мая. Пасхальные Заутреня и Божественная Литургия будут проводиться в Англиканском храме св. Албана, расположенном по соседству с Русским Православным Храмом Воскресения Христова…

Вечерня и Божественная Литургия состоятся в субботу утром 30 апреля в Русском Православном Храме Воскресения Христова (447 Dominion Rd, Mt Eden). Начало службы в 9:00.

1-ое освящение куличей и пасхальных яств пройдут сразу после окончания Литургии.

2-ое освящение куличей и пасхальных яств состоится в 23:00 в Англиканском храме св. Албана.

3-ее освящение сразу после Пасхальной службы Полунощница.

Англиканский храм будет открыт в субботу 30 апреля с 9 часов вечера…